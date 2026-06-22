Hubschrauber rettet feststeckenden Wattwanderer: Einsatzkräfte mit Spezialfahrzeug geborgen

Büsum - Die Feuerwehr musste am Sonntag bei Büsum (Kreis Dithmarschen) einen im Watt feststeckenden Menschen aus der Luft retten.

Die in Not geratenen Person musste per Hubschrauber gerettet werden. © Jens Albrecht/Freiwillige Feuerwehr Büsum

Gegen 14 Uhr wurden die Feuerwehren Warwerort und Büsum alarmiert. Eine Person einer vierköpfigen Wandergruppe war in der Meldorfer Bucht rund 2,5 Kilometer von der Deichlinie entfernt im Watt stecken geblieben und konnte sich nicht mehr befreien.

Vier Einsatzkräfte machten sich mit Überlebensanzügen auf den Weg zur Einsatzstelle. Sie kamen aber nicht bis zu der in Not geratenen Person, teilte Jens Albrecht, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Büsum, gegenüber TAG24 mit.

Die Einsatzkräfte wurden von einem Spezialfahrzeug aufgenommen und zurück an das Ufer gebracht.

Die Rettung gelang schließlich der Besatzung des Rettungshubschraubers "Northern Rescue 1", welche die Person per Seilwinde aus der Notlage befreite.

Der Rest der Gruppe konnte zu Fuß das Ufer erreichen.