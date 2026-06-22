Notfall auf der Nordsee! Fischkutter läuft auf Grund, Rauch an Bord

Wangerland - Heftige Szene: In der Nacht auf Montag sorgte ein Fischkutter vor der niedersächsischen Küste für einen aufwendigen Rettungseinsatz. Das rund 15 Meter lange Fischereiboot "Zenit" lief im Seegebiet Nordergründe auf Grund. Gleichzeitig meldete der Kapitän Rauchentwicklung im Maschinenraum.

Ein Fischkutter ist in der Nach von Sonntag auf Montag in der Nordsee auf Grund gelaufen. Die Seenotretter rückten aus. © Die Seenotretter – DGzRS

Kurz vor Mitternacht setzte die Besatzung einen Notruf ab. Die "Zenit" war im nördlichen Bereich der Nordergründe festgekommen – etwa 26 Kilometer nordwestlich von Cuxhaven.

Sofort alarmierte die Rettungsleitstelle gleich mehrere Seenotrettungskreuzer. Auch das Zollschiff "Helgoland" und der Fischkutter "Wangerland", die sich in der Nähe befanden, nahmen Kurs auf den Havaristen. Letzterer erreichte gegen 0.45 Uhr als Erstes die havarierte "Zenit".

Zunächst wurde eine Schleppleine übergeben. Doch die weiteren Rettungsmaßnahmen gestalteten sich schwierig. Der Grund: Der Wasserstand war noch zu niedrig, um das festgefahrene Schiff freizubekommen.

Rund eine halbe Stunde später traf schließlich auch eines der Seenotrettungskreuzer am Einsatzort ein und übernahm die Einsatzleitung. Wenig später tauchte auch der nächste Kreuzer zur Rettung auf.