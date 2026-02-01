Traditionsschiff läuft auf Damm auf: Vier Segler und ein Hund gerettet

Cuxhaven - Mit dem Schrecken davon gekommen! Ein Traditionsschiff war am Samstagmittag auf dem Leitdamm von Cuxhaven ( Niedersachsen ) festgelaufen.

Die Seenotretter rückten zur Hilfe aus, da ein Traditionssegler auf dem Leitdamm vor Cuxhaven aufgelaufen war. (Archivbild) © Die Seenotretter – DGzRS

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, kamen Einsatzkräfte der DGzRS der Besatzung zur Hilfe. Gegen 12.15 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle eine Meldung über das festgekommene Segelschiff auf der Außenelbe von Cuxhaven.

Der Seenotrettungskreuzer "Anneliese Kramer" machte sich sofort auf den Weg zu den Havaristen. Dieser war bei Tonne 29 auf den Leitdamm aufgelaufen, rund 1,4 Seemeilen (ungefähr 2,6 Kilometer) vor der Kugelbarke.

Zunächst versuchten die Seenotretter mit einem flachgelegenen Tochterboot des Seenotrettungskreuzers das Segelboot freizuschleppen. Allerdings saß dieses bereits zu fest auf den Steinen des Dammes.

Da kein Wasser in das Boot drang, beschlossen Crew und Seenotretter auf das nächste Hochwasser zu warten, welches gegen Mitternacht zu kommen sollte, um dann einen weiteren Schleppversuch starten zu können.