Traditionsschiff läuft auf Damm auf: Vier Segler und ein Hund gerettet
Cuxhaven - Mit dem Schrecken davon gekommen! Ein Traditionsschiff war am Samstagmittag auf dem Leitdamm von Cuxhaven (Niedersachsen) festgelaufen.
Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, kamen Einsatzkräfte der DGzRS der Besatzung zur Hilfe. Gegen 12.15 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle eine Meldung über das festgekommene Segelschiff auf der Außenelbe von Cuxhaven.
Der Seenotrettungskreuzer "Anneliese Kramer" machte sich sofort auf den Weg zu den Havaristen. Dieser war bei Tonne 29 auf den Leitdamm aufgelaufen, rund 1,4 Seemeilen (ungefähr 2,6 Kilometer) vor der Kugelbarke.
Zunächst versuchten die Seenotretter mit einem flachgelegenen Tochterboot des Seenotrettungskreuzers das Segelboot freizuschleppen. Allerdings saß dieses bereits zu fest auf den Steinen des Dammes.
Da kein Wasser in das Boot drang, beschlossen Crew und Seenotretter auf das nächste Hochwasser zu warten, welches gegen Mitternacht zu kommen sollte, um dann einen weiteren Schleppversuch starten zu können.
Segelschiff drohte auseinanderzubrechen
Als das Wasser gegen 21 Uhr Anstieg bemerkten die Segler jedoch, dass Wasser in das Boot gelangte. Zunächst versuchte die Besatzung durch eigene Pumpen an Bord das Wasser abzuschöpfen und in Absprache mit den Seenotrettern auf das Hochwasser zu warten.
Gegen 22.30 Uhr bot die Besatzung des Mehrzweckschiffs "Neuwerk" seine Hilfe an, welches in der Nähe war. Mithilfe eines Festrumpfschlauchbootes bargen sie daraufhin ein Crewmitglied und einen Hund von dem Traditionsschiff.
Gleichzeitig befand sich der Seenotrettungskreuzer vor Ort, um jederzeit eingreifen zu können und leuchtete die Einsatzstelle aus.
Der Bootsführer des Rettungsbootes hatte den Eindruck, dass sich der Kiel des hölzernen Stagsegelschoners leicht wölbte und ein Auseinanderbrechen drohte. Plötzlich fielen gleichzeitig die Pumpen an Bord des Segelschiffes aus.
Durch die verschlechterte Lage musste die komplette Crew des Segelschiffes geborgen werden. Das Arbeitsboot der "Neuwark" nahm die restlichen Crewmitglieder an Bord und brachte sie nach Cuxhaven.
Titelfoto: Die Seenotretter – DGzRS