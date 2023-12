Sturmflutwarnung im Norden! Orkane sorgen für Hochwasser

Der Hamburger Fischmarkt steht bei einer Sturmflut unter Wasser. © Bodo Marks/dpa

Der Schwerpunkt werde im Elbegebiet liegen, sagte eine Sprecherin des BSH in Hamburg am Mittwoch. Am Donnerstagabend wird laut Vorhersage des BSH etwa in Husum, am Eider-Sperrwerk bei Tönning und in Glückstadt an der Elbe die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht.

Am späten Abend werden solche Pegelstände auch in Hamburg erwartet. Danach sollen die Wasserstände zunächst abnehmen. Am Freitagvormittag sollen die Pegelstände laut BSH-Vorhersage dann erneut Sturmflutniveau erreichen. Verbreitet werden etwas höhere Wasserstände erwartet als am Donnerstagabend.

Ob die Marke einer schweren Sturmflut von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht wird, war nach Angaben der BSH-Sprecherin zunächst unklar. Die Lage entwickle sich noch, sagte sie.