Anschlag auf Nord Stream 2: Wusste Regierung Bescheid?

Berlin - Wer sprengte Nord Stream 2? Fast ein Jahr ist der Sabotageakt in der Ostsee nun her, da verdichten sich die Hinweise auf ukrainische Machenschaften. Während deren Führung nach wie vor ihre Unschuld beteuert, fördern Medien-Recherchen nun Heftiges zutage: Die Regierung wusste von den Anschlagsplänen, was die Opposition toben lässt.