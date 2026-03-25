Experte nach Strandung eines Buckelwals sicher: "Dieses Tier wird sterben"

Niendorf - Der gestrandete Buckelwal sitzt auch am Dienstag noch auf einer Sandbank vor Niendorf fest. Eine Rettung scheint kaum möglich.

Schiffe der Küstenwache erzeugten am Montag Wellen, um den Wal bei der Befreiung zu unterstützen. © Jens Büttner/dpa

Die Geräusche, die der in Not geratene Meeressäuger von sich gibt, vibrieren im ganzen Körper und sind kilometerweit zu hören. Es ist schwer auszuhalten, das Tier so leiden zu sehen.

Am Montag schlug die Verzweiflung bei einigen Schaulustigen schon in Wut um. "Wo ist die Feuerwehr? Warum ist keiner im Wasser und benetzt den Wal? Es muss doch jemand rein und das Tier beruhigen", schrie eine aufgebrachte Frau den Einsatzkräften vor Ort zu.

Die Feuerwehr kam, paddelte immer wieder mit einem Schlauchboot an den Wal heran. Sie konnte zwar die restlichen Teile eines Fischernetzes lösen und den Wal dazu animieren, sich zu bewegen, doch freischwimmen konnte sich der Bartenwal nicht.

Auch die Versuche der Küstenwache, den Wal mittels erzeugter Wellen zu befreien, schlugen fehl. Meeresbiologe und YouTuber Robert Marc Lehmann ist sicher daher sicher: "Leute, dieser Wal ist am Ende seines Lebens. Er ist schwer krank, er ist erschöpft, er ist schwach. Die letzten Tage, das Stressen, der Futtermangel, die Hautkrankheit und alle Sekundärinfektionen - dieses Tier wird sterben. Punkt", so der Experte in seiner Instagram-Story.

"Bevölkerung, habt Verständnis. Polizei und Ordnungsamt, seid milde, informiert. Und alle Meeresexperten außen herum, informiert die Leute, was da gerade passiert. Und lasst den Wal einfach in Frieden gehen, so traurig es auch ist", lautet Lehmanns Forderung.