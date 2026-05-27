Robert Marc Lehmann bleibt das Herz nach Buckelwal-Video stehen: "Das ist ein und derselbe Wal"
Anholt (Dänemark) - Wochenlang verfolgten Menschen das Schicksal von Buckelwal "Timmy", dessen Reise vor der Insel Anholt ein Ende nahm. YouTuber Robert Marc Lehmann (43) ist sich nach der Sichtung eines Videos sicher, dass der Ozeanriese schon lange in der Ostsee lebte.
Am 3. März 2026 wurde der Meeressäuger erstmals in der Ostsee gesichtet. Damals tauchte "Timmy", verheddert in einem Fischernetz, im Wismarer Hafen auf.
Zu diesem Zeitpunkt zeigte sich schon deutlich die durch den geringeren Salzgehalt des Binnenmeeres hervorgerufene Veränderung der Haut. Wie lange das Tier schon auf Irrwegen unterwegs war, konnte damals aber keiner sagen.
Jetzt meint Lehmann, Licht ins Dunkel bringen zu können. "Kennt ihr das, wenn man das Gefühl hat, das Herz bleibt stehen?", fragte der Influencer seine Follower am Dienstag in einem Live-Video.
Zuvor hatte der 43-Jährige Aufnahmen einer Buckelwal-Befreiung gezeigt, die am 26. Februar 2025 vor dem polnischen Ostseebad Miedzyzdroje aufgenommen wurden.
Der Influencer verglich die Fluke, einen Bereich vor der Finne und die Finne selbst. "Ich kann euch aus der eigenen Erfahrung auch sagen, dass diese Zone hier bei allen Buckelwalen unterschiedlich ist, in der Ausprägung, im Winkel. Manche haben einen Haken, manche gehen spitz nach oben. Vergleicht bitte beide, die sind exakt identisch. Auffällig auch hier die weiße Färbung obendrauf, die er selbst mit der Blasen geworfenen Haut hat", so Lehmann.
Auch die Biegung der Maulöffnung sowie die weiße Pigmentierung vorne am Maul würden ihn zu einer Schlussfolgerung führen: "Das ist ein und derselbe Wal."
Wal laut Robert Marc Lehmann mindestens 14 Monate in der Ostsee
"Was für ein Riesenhaufen Sch***e, Alter. Und da schon im Todeskampf, quasi", sagte der YouTuber.
"Es gibt jetzt niemanden hier in diesem Chat oder später auch im Video, der jetzt anzweifeln würde: 'Warte mal, das ist nicht ein und derselbe Wal.' Seht ihr jetzt, warum es wahnsinnig wichtig ist, das zu dokumentieren?", fragt der Tierschützer.
Anhand des Videos würde man sehen, dass der Wal schon mindestens 14 Monate in der Ostsee sei.
"Und der ist in der östlichen Ostsee, da muss er auch erst mal hingekommen sein. Das ist wirklich krass", so das Fazit des im Zuge der Rettung in die Kritik geratenen Influencers.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Bockwoldt/dpa/Maritime Search and Rescue Service/AP/dpa