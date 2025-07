09.07.2025 07:16 1.801 Drama auf der Ostsee! Wasser dringt in Jacht ein, Crew in Lebensgefahr

In der Nacht zu Dienstag sind drei Segler vor Heiligenhafen in Lebensgefahr geraten. Durch ein Leck drang Wasser in ihre Jacht ein. Sie wurden gerettet.

Von Bastian Küsel

Heiligenhafen - Dramatische Minuten auf der Ostsee: In der Nacht zu Dienstag sind drei Segler vor Heiligenhafen in Lebensgefahr geraten - ihre Jacht war dabei zu sinken! Alles in Kürze Drei Segler in Lebensgefahr auf Ostsee

Jacht nimmt Wasser auf, Mayday-Ruf abgesetzt

Seenotretter retten Crew vor Heiligenhafen

Ein Crewmitglied mit Handverletzung ins Krankenhaus

Ein Crewmitglied mit Handverletzung ins Krankenhaus

Jacht mit Kielschwert-Schaden geborgen Mehr anzeigen Drei Segler sind am späten Montagabend vor Heiligenhafen in Lebensgefahr geraten. Durch ein Leck drang Wasser in ihre Jacht ein. © Die Seenotretter – DGzRS Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, empfing das Bremen Rescue Radio, das zur Rettungsleitstelle See gehört, am späten Montagabend gegen 23.45 Uhr den Mayday-Ruf einer Segeljacht. Die dreiköpfige Besatzung meldete, dass sie sich mit ihrer Jacht rund 500 Meter vor der Ostspitze der Halbinsel Graswarder in der Nähe von Heiligenhafen befinde - und fortlaufend Wasser in ihr Boot eindringe! Sofort machten sich die Seenotretter aus Heiligenhafen mit dem gleichnamigen Seenotrettungsboot auf den Weg zum Ort des Geschehens, wo sie nur wenige Minuten später eintrafen. Während die drei Segler - eine Frau und zwei Männer - das Wasser mit Eimern aus ihrem Boot schöpften, trieb die Jacht Richtung offenes Meer. Bei mäßigem Wind und recht starkem Wellengang lag das Heck des zehn Meter langen Bootes teilweise bereits unter Wasser. Crewmitglied muss mit Verletzung an der Hand ins Krankenhaus Das Seenotrettungsboot HEILIGENHAFEN schleppte die havarierte Jacht an Land. Dort wurde der ganze Schaden sichtbar. (Symbolfoto) © Die Seenotretter – DGzRS/Sven Junge Die Seenotretter machten die Jacht kurzerhand an der HEILIGENHAFEN fest und schleppten sie zunächst in ruhigeres Gewässer. Dort wurde das Leck zunächst provisorisch abgedichtet und das Wasser mit sogenannten Lenzpumpen teilweise abgepumpt. Anschließend wurde die Jacht in den Hafen von Heiligenhafen geschleppt, wo sie mithilfe eines Krans aus dem Wasser geborgen wurde. Dabei stellte sich heraus, dass das Kielschwert der Jacht durch Kontakt mit dem Meeresboden abgerissen war und das Wasser daraufhin durch große Löcher eingedrungen war. Die drei Segler wurden unterdessen von einem Seenotarzt der DGzRS-Station Heiligenhafen versorgt. Einer der Männer hatte eine Handverletzung erlitten und musste ins Krankenhaus. Die anderen beiden Crewmitglieder waren unverletzt geblieben.

Titelfoto: Die Seenotretter – DGzRS