07.07.2025 15:35 1.307 Großeinsatz! Mann verschwindet mit seiner Jacht auf der Ostsee

Am Sonntag ist ein Mann auf der Ostsee südöstlich der Insel Fehmarn mit seiner Jacht in Not geraten. Die Seenotretter startete eine große Suchaktion.

Von Bastian Küsel

Titelfoto: Die Seenotretter – DGzRS