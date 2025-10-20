Feuerwehr kämpft auf Ostseeinsel gegen Flammen: Lagerhalle steht in Brand
Von Felix Müschen
Puttgarden - In einer Lagehalle auf der Insel Fehmarn ist am Montag ein Feuer ausgebrochen.
Aufgrund des Brandes bei Puttgarden (Kreis Ostholstein) musste auch ein angrenzendes Bürogebäude evakuiert werden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.
Aufgabe der rund 60 Feuerwehrleute vor Ort sei es nun das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.
Die Löscharbeiten der Halle sollen voraussichtlich noch bis in den Abend andauern.
Laut NDR lagerten in der 15 mal 50 Meter großen Halle Stroh und Maschinen. Die Polizeisprecherin konnte über die Brandursache, die Schadenshöhe oder den Inhalt der Halle bisher keine Angaben machen.
Titelfoto: Arne Jappe