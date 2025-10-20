Feuerwehr kämpft auf Ostseeinsel gegen Flammen: Lagerhalle steht in Brand

Puttgarden - In einer Lagehalle auf der Insel Fehmarn ist am Montag ein Feuer ausgebrochen.

Bei Puttgarden ist am Montag eine Lagerhalle in Brand geraten. © Arne Jappe

Aufgrund des Brandes bei Puttgarden (Kreis Ostholstein) musste auch ein angrenzendes Bürogebäude evakuiert werden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Aufgabe der rund 60 Feuerwehrleute vor Ort sei es nun das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

Die Löscharbeiten der Halle sollen voraussichtlich noch bis in den Abend andauern.