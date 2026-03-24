Gestrandeter Buckelwal in der Ostsee: Saugbagger-Einsatz gestoppt!

Der gestrandete Buckelwal sitzt weiterhin auf einer Sandbank vor Niendorf fest. Die Retter wollen jetzt einen Kanal für das Tier graben.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Tobias Bruns

Niendorf - Der gestrandete Buckelwal sitzt weiterhin auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) fest. Die Retter wollen jetzt einen Kanal für das Tier graben.

Alle Rettungsversuche scheiterten bislang. © Ulrich Perrey/dpa In der Nacht zu Montag ist der Buckelwal wenige Meter vom Strand entfernt gestrandet. Experten vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) sind vor Ort und arbeiten gemeinsam mit der Feuerwehr an einer Lösung. Am Montag haben Retter immer wieder versucht, das Tier von einem Schlauchboot aus zum Schwimmen zu animieren. Schiffe der Küstenwache fuhren an der Küste auf und ab, um künstlich Wellen zu erschaffen. Ostsee Wal in der Lübecker Bucht: Experten warnen vor möglicher Strandungsgefahr Bislang führte keine der ergriffenen Maßnahmen zum Erfolg.

24. März, 16.24 Uhr: Einsatz von Saugbagger nach kurzer Zeit gestoppt

Was ist da los? Der Einsatz des Saugbaggers wurde nach nur wenigen Minuten schon wieder gestoppt. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Der Saugbagger hatte zunächst in einiger Entfernung von dem Wal Sand abgesaugt, um das Tier an die Geräusche zu gewöhnen. Anschließend war der Bagger mit einem Polizeiboot zum Wal gebracht worden. Kurz nach dem Beginn der Maßnahmen wurde der Bagger jedoch wieder zurück an Land gebracht. Derzeit beraten sich die Experten vor Ort über die weiteren Schritte.

24. März, 15.31 Uhr: Gestrandetem Wal und Rettern läuft die Zeit davon

Ein Wettlauf gegen die Zeit: Wie Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke erklärte, wird ein um 50 Zentimeter sinkender Wasserstand in der Lübecker Bucht erwartet. "Das wäre natürlich eine Katastrophe für das Tier. Dann hat es nachher nicht mehr genug Wasser unter sich und dann kann es sein, dass er mit seinem eigenen Körpergewicht seine Organe erdrückt", verdeutlichte er. Entsprechend sei bei den Rettungsmaßnahmen "Eile geboten".

24. März, 15.13 Uhr: Bürgermeister schimpft über Gaffer: "Widerlich"

Sven Partheil-Böhnke, Bürgermeister von Timmendorfer Strand, hat sich vor Ort mit scharfen Worten zu Gaffern und Schaulustigen geäußert. "Das finde ich abartig und widerlich. Das ist nicht schön. Da fragt man sich dann immer: 'Was treibt Menschen dazu? Wie sind die erzogen?'" Mehrere Personen hätten demnach versucht, sich mit Schlauch- oder Ruderbooten dem Tier zu nähern. "Und das ist für das Tier natürlich eine zusätzliche Qual (...). Die Ostsee ist ohnehin sehr laut und da mit einem Schlauchboot an das Tier ranzufahren oder mit Ruderbooten ist einfach widerlich", schimpfte der Politiker. Ein TAG24-Reporter hatte bereits am Montag beobachtet, wie ein älterer Mann sich mit einem Schlauchboot dem Wal nähern wollte. Er wurde letztlich von der Polizei daran gehindert.

Ein älterer Mann wollte sich dem Wal am Montag mit einem Schlauchboot nähern. Er wurde von der Polizei aufgehalten. © TAG24/Tobias Bruns

24. März, 14.38 Uhr: Expertin äußert sich zur Haut des gestrandeten Wals

Gute Nachrichten: Ursula Siebert, Leiterin des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW), hat gegenüber TAG24 Entwarnung bezüglich der kränklich aussehenden Haut des Wals gegeben. Eine Hautreaktion sei bei einem in der Ostsee nicht heimischen Tier nicht ungewöhnlich. Die Haut sehe schlimmer aus, als der Zustand wirklich sei, so Siebert. Sie betonte zudem, dass sich die Haut auch wieder erholen könne. Die Expertin bekräftigte darüber hinaus, dass der Wal noch sehr lebhaft sei, sodass die geplanten Rettungsmaßnahmen in jedem Fall gerechtfertigt seien.

Dem Wal soll ein Kanal in tieferes Gewässer gegraben werden - laut einer Expertin ist das Tier noch so lebhaft, dass die Maßnahmen absolut gerechtfertigt sind. © René Schröder/News5/dpa

24. März, 13.45 Uhr: Saugbagger soll das Tier befreien