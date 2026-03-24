Gestrandeter Buckelwal in der Ostsee: Saugbagger soll die Wende bringen

Der gestrandete Buckelwal sitzt weiterhin auf einer Sandbank vor Niendorf fest. Die Retter wollen jetzt einen Kanal für das Tier graben.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Tobias Bruns

Niendorf - Der gestrandete Buckelwal sitzt weiterhin auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) fest. Die Retter wollen jetzt einen Kanal für das Tier graben.

Alle Rettungsversuche scheiterten bislang. © Ulrich Perrey/dpa In der Nacht zu Montag ist der Buckelwal wenige Meter vom Strand entfernt gestrandet. Experten vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) sind vor Ort und arbeiten gemeinsam mit der Feuerwehr an einer Lösung. Am Montag haben Retter immer wieder versucht, das Tier von einem Schlauchboot aus zum Schwimmen zu animieren. Schiffe der Küstenwache fuhren an der Küste auf und ab, um künstlich Wellen zu erschaffen. Ostsee Zehn Meter langer Wal sorgt für Polizeieinsatz auf Ostsee Bislang führte keine der ergriffenen Maßnahmen zum Erfolg.

24. März, 14.38 Uhr: Expertin äußert sich zur Haut des gestrandeten Wals

Gute Nachrichten: Ursula Siebert, Leiterin des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW), hat gegenüber TAG24 Entwarnung bezüglich der kränklich aussehenden Haut des Wals gegeben. Eine Hautreaktion sei bei einem in der Ostsee nicht heimischen Tier nicht ungewöhnlich. Die Haut sehe schlimmer aus, als der Zustand wirklich sei, so Siebert. Sie betonte zudem, dass sich die Haut auch wieder erholen könne. Die Expertin bekräftigte darüber hinaus, dass der Wal noch sehr lebhaft sei, sodass die geplanten Rettungsmaßnahmen in jedem Fall gerechtfertigt seien.

Dem Wal soll ein Kanal in tieferes Gewässer gegraben werden - laut einer Expertin ist das Tier noch so lebhaft, dass die Maßnahmen absolut gerechtfertigt sind. © René Schröder/News5/dpa

24. März, 13.45 Uhr: Saugbagger soll das Tier befreien