Vor Rügen: Gibt das Eis dem havarierten Russen-Tanker jetzt den Rest?

Sassnitz (Vorpommern-Rügen) - Seit mehr als einem Jahr liegt die "Eventin" jetzt schon vor der Insel Rügen in der Ostsee . Wir dem Tanker jetzt das Eis zum Verhängnis?

Der Öltanker "Eventin" treibt immer noch vor Rügen der Ostsee. © Stefan Sauer/dpa

Nach Angaben der Generalzolldirektion ist die derzeitige Eislage kein Problem für den Öltanker. In der Gegend, in der die "Eventin" liegt, treibe dünnes Trümmereis beziehungsweise Neueis, teilte die Behörde unter Verweis auf Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit.

"Dies macht aber größere Schiffe wie die 'Eventin' nicht manövrierunfähig", so die Zollbehörde.



"Die Versorgung der Crew ist gewährleistet. Der Zoll steht in direktem Austausch mit der Besatzung." Die Seesicherheit und die Gefährdungslage unterlägen fortlaufender Überprüfung durch die zuständigen Sicherheitsbehörden. "Auch die Verkehrstauglichkeit des Schiffes wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Wetterlage durch die zuständigen Behörden sorgfältig geprüft und bestätigt."



Mit 99.000 Tonnen russischem Öl an Bord waren Anfang 2025 alle Systeme der "Eventin" ausgefallen. Das Schiff konnte gesichert werden und liegt seitdem vor Rügen. Eigentlich wollte der Zoll die "Eventin" samt Ladung einziehen und verwerten.