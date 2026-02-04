Kitesurfer bricht ins Eis ein: Seenotretter eilen im bitterkalten Gewässer zu Hilfe

Großenbrode - Eine Zitterpartie im eiskalten Gewässer: Am Dienstag rückten die Seenotretter zu einem dramatischen Einsatz aus: Ein Kitesurfer war im offenen Bereich des Großenbroder Binnensees ins Eis eingebrochen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Durch den Eisschlamm näherten sich die Seenotretter dem verunglückten Kitesurfer. © Die Seenotretter – DGzRS

Starker Ostwind mit bis zu 61 km/h sorgt auf dem zur Ostsee hin offenen Binnensee normalerweise für ideale Bedingungen zum Kitesurfen. Das dachten sich offenbar auch zwei Männer aus Lübeck, die den Starkwind für ihren Sport nutzen wollten.

Die Besatzung des dort stationierten Seenotrettungskreuzers BREMEN hatte die beiden Wassersportler zunächst im Blick. Doch dann verlor einer der Kiter sein Board.

Zunächst machten sich beide Sportler danach gemeinsam über den zugefrorenen Teil des Sees wieder auf den Weg Richtung Ufer. Doch plötzlich kehrte einer der Männer wieder um - offenbar, um sein verlorenes Board zu bergen.

Wenige Minuten später dann das Unglück: Der Kitesurfer, bekleidet mit einem Neoprenanzug, brach ins Eis ein und kam nicht mehr heraus.

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, reagierten die Seenotretter sofort und ließen das Tochterboot VEGESACK zu Wasser. An der Unglücksstelle angekommen zeigte sich: Der Mann steckte im schlammartigen, brüchigen Eis fest.