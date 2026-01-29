Ostseeinsel von Außenwelt abgeschnitten: Eisbrecher darf keine Personen befördern

Hiddensee - Die Fähre nach Hiddensee liegt in der Werft. Ein Eisbrecher hat die Notversorgung der Ostseeinsel übernommen. Das hat jetzt für Verwirrung und Frustration gesorgt.

Passagiere besteigen den Eisbrecher "Swanti" in Schaprode auf Rügen. © Stefan Sauer/dpa

Der Grund: Die Anzeige eines "besorgten Bürgers", wie es Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens (56, Allianz für Hiddenseer) bei Facebook ausdrückte, hatte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ostsee auf den Plan gerufen. Die Behörde untersagte den Fährverkehr zwischenzeitlich.

"Die Entscheidung erfolgte in Abstimmung mit der Schiffsuntersuchungskommission (SUK), da das Schiff baulich und betrieblich nicht für die Personenbeförderung ausgelegt ist", teilte das Amt am Mittwochabend mit. Nur in Notfällen, beispielsweise medizinischer Natur, könne eine Ausnahme gemacht werden.

Die Folge: "Leider konnten heute in Vitte und Schaprode Menschen von den Inseln infolge dieser behördlichen Untersagung nicht mehr nach Hause befördert werden" teilte Gens mit, der gegen das Verbot vorging - mit Erfolg.

Denn der Einspruch führte schließlich dazu, dass "die Fahrten mit dem Eisbrecher auch mit Personen in Notversorgung" ab Donnerstag wieder aufgenommen werden dürfen. Das gelte für Schüler, Arbeitnehmer, medizinische Termine und die Grundversorgung der Insel.

Demnach wurde eine Sondergenehmigung zur Personenbeförderung auf der "Swanti" beantragt. Allerdings gibt es dabei erhebliche Einschränkungen, allein bei der Kapazität, denn der Eisbrecher kann maximal 20 Passagiere an Bord nehmen.