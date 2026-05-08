Hat Wal-Drama Konsequenzen? Minister fordert gemeinsame Linie

Schwerin/Leipzig - Für den künftigen Umgang mit Wal-Strandungen an den deutschen Küsten sollen im Herbst Vorschläge für ein einheitliches Konzept auf dem Tisch liegen.

Letztendlich wurde der Buckelwal in einer Barge bis in die Nordsee gebracht. © Christoph Reichwein/dpa

Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee habe den Auftrag erhalten, diese bis zur nächsten Umweltministerkonferenz im Herbst vorzulegen, teilte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltministerium zum Abschluss der Frühjahrskonferenz der Umweltminister in Leipzig mit.

Das wochenlange Drama um einen mehrmals gestrandeten Buckelwal in der Ostsee habe gezeigt, dass es klarere Strukturen und abgestimmte Verfahren brauche.

"Solche Einsätze sind hochkomplex", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (67, SPD). Es benötige klare Verantwortlichkeiten, abgestimmte Prozesse und eine gemeinsame Linie über Ländergrenzen hinweg.

Der jetzt gefasste Beschluss zeige, "dass wir die Sache nicht nur ernst nehmen, sondern auch Konsequenzen daraus entwickeln".