Hering rund um LNG-Standort in Gefahr: Forscher nehmen Ostsee unter die Lupe

Forschende des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock haben eine Verklappung des Sediments bei Mukran festgestellt. © Jens Büttner/dpa

Seit Dezember sind Forscher des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock regelmäßig vor Rügen in einem für die Fische besonderem Gebiet unterwegs. In der sogenannten Sassnitzer Rinne sammeln sich Heringe, bevor sie zum Laichen weiter in den Greifswalder Bodden ziehen, erklärte Stefanie Haase, die das Projekt betreut.

Genau hier ist allerdings Sediment verklappt worden, das beim Bau der Anbindungspipeline für das LNG-Terminal und bei Arbeiten im und um den Hafen von Mukran angefallen ist.

"Eine Veränderung in der Bodenstruktur hat natürlich auch Einfluss auf den Bestand", sagte Haase. Da dieser aktuell in einem sehr schlechten Zustand sei, müsse man versuchen, herauszufinden, welche Auswirkungen diese Schlickverklappung habe.

Überfischung, Klimawandel und andere Faktoren haben dem Hering der westlichen Ostsee zugesetzt. Dort darf er deshalb weitgehend nicht mehr gezielt gefischt werden. Der Greifswalder Bodden gilt als Kinderstube für die Fische.