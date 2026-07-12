Herzstillstand auf der Ostsee: Frau reanimiert Ehemann, bis Seenotretter eintreffen
Neustadt in Holstein - Notfall auf der Ostsee! Am Sonntagmittag erlitt ein 60-jähriger Skipper einen Herzstillstand. Seine Frau leitet sofort Reanimationsmaßnahmen ein.
Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, erreichte die Rettungsleitstelle gegen 12 Uhr ein dringender Notruf.
Ein 60-Jähriger war an Bord seines rund 15 Meter langen Motorbootes zusammengebrochen und erlitt offenbar einen Herz-Kreislauf-Stillstand.
Zum Zeitpunkt des medizinischen Notfalls war das Boot rund 900 Meter vom Hafen Neustadts entfernt, in dem sich glücklicherweise auch eine DGzRS-Station befindet.
Die Frau des Kippers war mit an Bord und leitete umgehend eine Reanimation ein, während die Besatzung des Seenotrettungsbootes "Henrich Wuppesahl" noch einen Notarzt und einen Notfallsanitäter an Bord nahm und anschließend zur Einsatzstelle fuhr.
Nur rund zehn Minuten nach dem Notruf erreichten die Seenotretter das Motorboot und übernahmen die Reanimation des 60-Jährigen.
Wenig später wurde der Schwererkrankte auf das Seenotrettungsboot und in Begleitung des Rettungsdienstes in den nahen Hafen gebracht.
Skipper im kritischen Zustand
Der 60-Jährige befand sich laut Mitteilung in einem kritischen Zustand, als er an die Besatzung eines Rettungswagens übergeben wurde. Er kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Ein Retter blieb an Bord des Bootes zurück. Die Yacht wurde von einem Bekannten des Skippers in Schlepp genommen und in den Hafen Neustadts gebracht.
Titelfoto: Die Seenotretter – DGzRS