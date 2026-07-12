Herzstillstand auf der Ostsee: Frau reanimiert Ehemann, bis Seenotretter eintreffen

Neustadt in Holstein - Notfall auf der Ostsee ! Am Sonntagmittag erlitt ein 60-jähriger Skipper einen Herzstillstand. Seine Frau leitet sofort Reanimationsmaßnahmen ein.

Die Besatzung des Seenotrettungsbootes "Henrich Wuppesahl" war nur rund zehn Minuten nach dem Notruf bei dem betroffenen Skipper. (Symbolfoto) © Die Seenotretter – DGzRS

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, erreichte die Rettungsleitstelle gegen 12 Uhr ein dringender Notruf.

Ein 60-Jähriger war an Bord seines rund 15 Meter langen Motorbootes zusammengebrochen und erlitt offenbar einen Herz-Kreislauf-Stillstand.

Zum Zeitpunkt des medizinischen Notfalls war das Boot rund 900 Meter vom Hafen Neustadts entfernt, in dem sich glücklicherweise auch eine DGzRS-Station befindet.

Die Frau des Kippers war mit an Bord und leitete umgehend eine Reanimation ein, während die Besatzung des Seenotrettungsbootes "Henrich Wuppesahl" noch einen Notarzt und einen Notfallsanitäter an Bord nahm und anschließend zur Einsatzstelle fuhr.

Nur rund zehn Minuten nach dem Notruf erreichten die Seenotretter das Motorboot und übernahmen die Reanimation des 60-Jährigen.

Wenig später wurde der Schwererkrankte auf das Seenotrettungsboot und in Begleitung des Rettungsdienstes in den nahen Hafen gebracht.