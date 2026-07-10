Einsatz auf der Ostsee! Passagier kollabiert auf historischem Schiff

Travemünde - Dramatische Momente auf der Ostsee : Am Freitag kollabierte ein Passagier auf dem historischen Feuerschiff "Fehmarnbelt" in der Lübecker Bucht. Die Seenotretter mussten ihm zu Hilfe eilen.

Das Seenotrettungsboot "ERICH KOSCHUBS" rückte am Freitag in der Lübecker Bucht aus. Ein Passagier des Feuerschiffes "Fehmarnbelt" war kollabiert. (Archivfoto) © Die Seenotretter - DGzRS

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, hatte sich der Kapitän der "Fehmarnbelt" gegen 12 Uhr bei der deutschen Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, gemeldet.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Feuerschiff etwas mehr als drei Seemeilen (rund sechs Kilometer) nördlich von Travemünde auf Ausflugsfahrt in der Lübecker Bucht.

Der Kapitän meldete, dass ein 75-jähriger Passagier das Bewusstsein verloren hatte und dringend medizinische Hilfe benötigte - das Seenotrettungsboot "ERICH KOSCHUBS" wurde alarmiert und lief nur wenige Minuten später aus.

An Bord des in Travemünde stationierten Bootes befanden sich auch ein Seenotarzt, eine Intensivkrankenschwester sowie ein Rettungssanitäter. Nur eine Viertelstunde nach Alarmierung stiegen sie an Bord des Feuerschiffes.