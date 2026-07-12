Alle Aufregung umsonst! Buckelwal "Hartwin" Richtung Nordsee unterwegs

Aarhus (Dänemark) - Schafft er es doch noch aus eigener Kraft in die Nordsee ? Buckelwal "Hartwin" wurde am Donnerstag bei Aarhus gesichtet.

Buckelwal Hartwin wurde bereits vor den Küsten Schottlands, Norwegens und der Niederlande beobachtet. © Linda Frølund Hansen/Bridgewalking/dpa

Nach der Tragödie um Buckelwal "Timmy" ahnten viele Schlimmes, als sich nun ein weiterer Ozeanriese in deutsche Gewässer verirrte.

Die Organisation "Stranded No More" dokumentierte eine Sichtung des Meeressäugers am Nachmittag des 5. Juli vor Holnis auf der deutschen Seite der Flensburger Förde.

Nun dürften die deutschen Behörden zumindest vorerst aufatmen können. Wie der dänische Sender TV2 berichtet, wurde an der Küste vor Aarhus ein Wal gesichtet.

Der dänische Biologe Rune Kristiansen geht davon aus, dass es sich um das "Hartwin" genannte Tier handelt.

"Er weist eindeutige Merkmale auf: eine Hauterkrankung, bei der die Hälfte seines Rückens weiß und blasenartig verändert ist. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass ein weiterer Wal mit genau denselben Symptomen aufgetaucht ist. Deshalb handelt es sich höchstwahrscheinlich um ihn", so Kristiansen gegenüber TV2.

Die Aufregung hierzulande scheint also ganz umsonst gewesen zu sein. Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (43) hatte bereits ein so dramatisches wie beleidigendes Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er vor einer Wiederholung der "Timmy"-Rettung warnte.