Hopsala: Elch nimmt an Usedomer Strand vor Schaulustigen sein Bad

Ahlbeck - Lange hatte sich ein vor Usedom aufgetauchter Elch nicht an Land getraut, wohl auch wegen Schaulustiger. Schließlich schaffte er doch den Landgang und ging dorthin, woher er vermutlich gekommen war.

Das Tier war am Dienstagvormittag vor dem Strand aufgetaucht, teils schwimmend, teils stehend im flachen Wasser. Man vermute, dass der Elch aus Polen gekommen sei, sagte Punger.

"Es gab Situationen, die laut meiner Tierrettersicht leider nicht so verständlich sind." Viele Menschen hätten zwar Verständnis gezeigt.

Nach dem aufsehenerregenden Auftritt eines Elchs am Strand von Usedom hat der Tierretter Mike Punger das Verhalten Schaulustiger kritisiert.

Der Elch lockte viele Schaulustige an und habe viel Angst gehabt. © Mike Punger/Tierrettung Vorpommern Greifswald e.V. /dpa

Die deutsch-polnische Grenze verläuft auf Usedom quer über den Strand. Da der Strand sehr voll gewesen sei, habe das Tier zu viel Angst gehabt, um an den Strand zu kommen, sagte Punger.

Man habe versucht, die Menschen von dem Tier fernzuhalten, damit es ungestört an Land kommen kann.

Der Elch sei am Dienstagabend Richtung polnische Grenze weitergezogen. "Um 19.20 Uhr hat er das Wasser hier in Ahlbeck kurz vor der Grenze verlassen und ist in die Düne geflüchtet."

Polizisten hätten ihn dann dabei beobachtet, wie er über die Promenade in den Wald in Richtung Polen gegangen sei.