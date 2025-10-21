Lagerhalle auf Ostseeinsel in Flammen: Löscharbeiten noch immer nicht abgeschlossen

Puttgarden - In einer unter anderem mit Strohballen gefüllten Lagerhalle auf der Insel Fehmarn ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Trotz eines Großaufgebots der Feuerwehr konnte der Brand noch immer nicht vollständig gelöscht werden.

Bei Puttgarden ist am Montag eine Lagerhalle in Brand geraten. © Arne Jappe

Die Polizei ist auch am Dienstag weiter im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, ist erst gegen Abend mit einem Ende der Löschmaßnahmen zu rechnen. Nach einer ersten Einschätzung belaufe sich der Sachschaden auf rund 500.000 Euro.

Wie ein Sprecher der Einsatzleitung am Montag sagte, waren zwischenzeitlich bis zu 160 Feuerwehrleute an der Brandbekämpfung beteiligt. Unterstützung leisteten Kräfte des THW.

Aufgrund des Brandes bei Puttgarden (Kreis Ostholstein) habe auch ein angrenzendes Bürogebäude am Montag vorsorglich geräumt werden müssen, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Die Einsatzkräfte mussten laut Polizei in Brand geratenen Strohballen löschen, auseinanderziehen und aus der Halle entfernen. Dabei unterstützten mehrere Bagger und Lastwagen die Einsatzkräfte.