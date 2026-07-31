"Projekt X"-Party am Ostseestrand: Gemeinde mit Kampfansage an Feierwütige

Scharbeutz - Ein Aufruf in den sozialen Medien hat die Gemeinde Scharbeutz ( Schleswig-Holstein ) an der Ostsee in Alarmbereitschaft versetzt.

Die unbekannten Aufrufer wollen am Strand die Nacht ihres Lebens feiern. © Bodo Marks/dpa

Rund 43.000 Aufrufe soll ein Post bei TikTok bekommen haben, der zu einer sogenannten "Projekt X"-Party am 15. August im beschaulichen Scharbeutz an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste aufruft.

Das Vorhaben der bislang unbekannten Aufrufer: die größte "Projekt X"-Party am Strand aller Zeiten zu schmeißen. Das Erreichen dieses Ziels soll durch kostenlosen Eintritt und Freigetränke befeuert werden.

"Stell dir vor ... 1500+ Menschen. Ein Strand. Eine Nacht", heißt es auf dem TikTok-Account "partyscharbeutz", der mittlerweile nicht mehr aufzufinden ist.

Die Vorstellung hat bei der Bürgermeisterin der Gemeinde, Bettina Schäfer, offenbar für eine Gänsehaut der unguten Sorte gesorgt.

"Diese Veranstaltung ist weder angemeldet noch genehmigt. Die Gemeinde Scharbeutz wird diese Veranstaltung gemeinsam mit der Polizei unterbinden", schreibt Schäfer in einer Stellungnahme auf Facebook.