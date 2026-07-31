Mitglied der Rettungsinitiative liefert "Beweise": Wal vor Anholt soll nicht "Timmy" sein

Anholt/Poel - Glaube versetzt Berge! Sergio Bambarén (65) glaubt immer noch nicht, dass es die sterblichen Überreste von " Timmy " waren, die vor der Insel Anholt angespült wurden.

Sergio Bambarén (65) war Teil der privaten Rettungsinitiative. © Philip Dulian/dpa

Eigentlich sollte die Akte längst geschlossen sein, könnte man meinen. Die Fakten sprechen schließlich eine recht eindeutige Sprache. Der am Wal gefundene Tracker, die darauf enthaltenen Daten und die Obduktion lassen kaum Zweifel daran, dass es sich bei dem Mitte Mai vor der dänischen Insel Anholt angespülten Kadaver um die sterblichen Überreste von "Timmy" beziehungsweise "Hope" handelt.

Doch immer, wenn der Deckel zugeklappt wird, hält Bambarén einen Finger dazwischen. Auch nach der äußerst kuriosen Pressekonferenz zu den DNA-Ergebnissen, die laut Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies auf zwei unterschiedliche Tierarten deuten würden, spricht der "Walflüsterer" noch von einer anderen Wahrheit. "Meine Wahrheit", wie der Autor es in den Instagram-Videos nennt.

In den vergangenen Tagen lieferte das Mitglied der Rettungsinitiative, die "Timmy" auf einer Barge aus der Kirchsee vor Poel bis in die Nordsee transportierte, zwei "Beweise".

"Wie ihr wisst, hat Dr. Tönnies die wichtigsten Ergebnisse der DNA-Analyse bereits veröffentlicht. Und diese Ergebnisse allein reichen mehr als aus, um zu beweisen, dass die beiden Wale nicht derselbe Wal sind", so der 65-Jährige, der die Tierärztin im Vorfeld der Pressekonferenz scharf kritisiert hatte.