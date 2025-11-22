Radfahrerin stürzt Steilküste herab: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ostseebad Nienhagen - Am Samstagvormittag stürzte eine Radfahrerin (48) zwischen dem Ostseebad Nienhagen und Börgerende-Rethwisch die Steilküste herab.

Die Polizei sicherte den Abbruch provisorisch mit einem Absperrband. © Stefan Tretropp

Gegen 11 Uhr ereignete sich das Unglück an der Ostseeküste, wie ein Sprecher der Polizei Rostock gegenüber TAG24 bestätigte.

Nach ersten Erkenntnissen habe sich die 48-Jährige abseits des Radweges an die Steilküste begeben. Dabei stürzte sie mit einem Teilstück herab.

Laut Reporter vor Ort sei die Urlauberin schätzungsweise sieben Meter in die Tiefe gestürzt und dort zunächst regungslos liegen geblieben.

Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber eilten zur Unfallstelle. Wie sich herausstellte, hatte die Frau Glück im Unglück. Sie trug lediglich leichte Verletzungen davon.