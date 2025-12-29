Tragödie auf der Ostsee: Mann fällt von Fähre, Suche erfolglos

Rügen - Drama auf der Ostsee ! Am Sonntagnachmittag ist auf einer Fähre vor der Insel Rügen ein Mann über Bord gegangen. Trotz einer umfangreichen Suche konnte er nicht gefunden werden.

Der Seenotrettungskreuzer "BERTHOLD BEITZ" beteiligte sich an der Suche nach dem vermissten Mann. (Archivfoto) © Die Seenotretter – DGzRS

Wie ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gegenüber TAG24 bestätigte, hatte sich das Unglück an Bord der Fähre "MS Skania" ereignet, die zur polnischen Reederei "Unity Line" gehört.

Demnach war ein Mann gegen 16.25 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Fähre in die Ostsee gestürzt - die "MS Skania" befand sich zu diesem Zeitpunkt circa 15 Seemeilen (knapp 28 Kilometer) östlich der Insel Rügen und war unterwegs von Schweden nach Polen.

Die deutsche Rettungsleitstelle See, das Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, alarmierte nach dem Notruf umgehend die beiden Seenotrettungskreuzer "HARRO KOEBKE" und "BERTHOLD BEITZ", die sich sofort auf den Weg machten.

Zudem rückten ein Boot der Wasserschutzpolizei, ein Zollboot, ein Bergungsschlepper sowie einige andere Schiffe zum Unglücksort aus. Unterstützung gab es darüber hinaus aus der Luft durch zwei Rettungshubschrauber aus Dänemark und Schweden.