Seltenes Naturschauspiel: Wal schwimmt in deutschem Ostsee-Hafen

Wismar - Im Hafen von Wismar sorgt ein Wal in der Ostsee für Aufsehen. Er tauche "gerade immer wieder auf", sagte der Sprecher der Stadt, Marco Trunk.

Im Hafen von Wismar ist ein Wal gesichtet worden. © NEWS5 / N5 DESK

Seit wann sich das Tier dort befindet, konnte er nicht sagen. "Ich hab' heute Mittag davon erfahren." Der Wal befand sich seiner Aussage nach am Nachmittag zwischen dem Alten Hafen und dem Seehafen.

Etwa 50 Schaulustige beobachteten das Tier seiner Aussage nach. An dem Wal habe ein Netz gehangen. "Die Feuerwehr hat jetzt einen Teil, soweit ich gesehen hab', weggenommen", sagte Trunk. Inwieweit jetzt noch ein Stück Netz an dem Tier hänge, wisse er nicht. Um welche Art Wal es sich handelt, konnte der Sprecher nicht sagen.

Andere hätten das Tier auf eine Länge von etwa zehn Metern geschätzt. Die Sichtung eines solch großen Tieres im Hafen sei ungewöhnlich. Es gebe immer mal wieder Schweinswale, aber nicht so große Wale.

Nach Angaben des Deutschen Meeresmuseums war ein Team der Einrichtung unterwegs, um das Tier in Wismar in Augenschein zu nehmen.