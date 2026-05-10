Sportboot kentert mit Vater und Sohn: Großer Rettungseinsatz auf Ostsee

Sassnitz (Vorpommern-Rügen) - Ein Sportbootunfall auf der Ostsee hat am Samstag einen großen Rettungseinsatz vor der Küste von Rügen ausgelöst.

Das Seenotrettungsboot Gerhard Elsner ist an dem Einsatz vor Rügen beteiligt gewesen. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Vater (62) und Sohn (26) kenterten gegen 14.55 Uhr aufgrund von Wellenschlag mit ihrem Boot auf dem Rügischen Bodden und fielen ins Wasser. Der 26-Jährige konnte über sein Handy noch seine Mutter erreichen, die schließlich den Notruf wählte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Beide Männer konnten schließlich lebend gerettet werden, waren aber stark unterkühlt und wurden per Rettungswagen und Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Nach der Rettung aus dem Wasser wurde nach Angaben der Behörde bei dem 26-Jährigen, der am Steuer des Bootes gewesen sein soll, ein Atemalkoholwert von 0,4 Promille gemessen.

Auch ein Drogenkonsum konnte demnach nicht ausgeschlossen werden, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die Polizei ermittelt wegen Bootfahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Rauschmitteln.