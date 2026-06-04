Wal-Kadaver wird obduziert: Was passiert mit den Überresten von "Timmy"?

Anholt - Die Reste des Kadavers von Buckelwal "Timmy" auf der dänischen Insel Anholt werden voraussichtlich Anfang der kommenden Woche abtransportiert.

Die Obduktion des Wal-Kadavers hat am Donnerstagnachmittag begonnen, die Überreste sollen kommende abtransportiert werden. © Kai Moorschlatt/dpa

Das sagte Morten Abildstrøm vom dänischen Amt für Naturverwaltung der Deutschen Presse-Agentur. Ein Abtransport der Container am Wochenende mache aufgrund eingeschränkter Öffnungszeiten der zuständigen Unternehmen wenig Sinn, hieß es.

Der Kadaver werde im Zuge der Obduktion in kleine Teile zerlegt, die dann in die vorbereiteten Container kommen, sagte Abildstrøm. Dann würden die Überreste aufs Festland gebracht und vernichtet.

Fachleute trafen am späten Nachmittag zur lange erwarteten Obduktion des Wals ein, der seit Wochen für Schlagzeilen sorgt. Bilder von vor Ort zeigten, wie das Team den gelb-bräunlichen Kadaver zunächst genau begutachtete und Notizen machte.

Danach vermaßen die Fachleute das Tier, schnitten den Kadaver auf und begannen, ihn zu zerteilen und sein Inneres zu untersuchen.

Auch Proben für DNA-Analysen sollen genommen und das Geschlecht des Tieres bestimmt werden. Im Kern steht die Frage, woran der Wal gestorben ist.