Walforscher wirft kritischen Blick auf Rettung in der Ostsee: Rescue Team könnte unterstützen

Wismar - Seit einer Woche läuft die Rettung des verirrten Buckelwals in der Ostsee . Im Gespräch mit TAG24 bewertet Walforscher Fabian Ritter die aktuelle Lage - und empfiehlt im Zweifel den Einsatz eines Rescue Teams.

Fabian Ritter erforscht seit 30 Jahren Wale und Delfine. © Serdar Dogan

Die Rettungsaktion mit dem Einsatz von mehreren Baggern hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Selbst die New York Times berichtete über das Geschehen an Schleswig-Holsteins Ostseeküste.

Auch Ritter, der sich derzeit auf den Kanarischen Inseln befindet und seit 30 Jahren mit seinem Verein M.E.E.R. e. V. Delfine und Wale erforscht, beobachtet die Versuche aus der Ferne.

Aktuell irrt der Wal durch die Wismarbucht. Experten von Greenpeace und die Wasserschutzpolizei versuchen, den Wal von Flachwasser fernzuhalten.

Die Meeresbiologen vor Ort sind sich einig darüber, dass der Wal in keiner guten Verfassung ist. "Was gut und gerne mit dem Seil oder Netzresten zu tun haben kann, die er offenbar noch im Maul trägt", meint Ritter.

Das würde ihn vermutlich mindestens daran hindern, Nahrung aufzunehmen. "Vielleicht liegen da auch Verletzungen im Maul vor, wenn zum Beispiel das Seil um die Zunge gewickelt ist", so der Autor des Buches "Wir Wale".

Das Tier davon zu befreien, hält Ritter für schwierig. Sich dem Wal im Wasser zu nähern, könnte für den Meeressäuger Stress bedeuten. Und für den Menschen eine Verletzungsgefahr.

"Wenn es um die Befreiung eines Wals zum Beispiel aus Netzresten und dergleichen oder auch in Situationen wie in Niendorf geht, dann lautet die Empfehlung von internationalen Experten, dem Wal nicht zu nahe zu kommen", erklärt der Forscher.