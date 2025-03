Blütentraum zur Gartenschau in Gefahr? Rehe fressen 15.000 Zwiebelpflanzen

Von Wolfgang Jung

Kaiserslautern - Kurz vor Eröffnung der Gartenschau in Kaiserslautern haben Rehe einen Teil der Blumen weggefressen. "Leider ist es so, dass es dieses Jahr in unserem Neumühlepark keine Tulpen geben wird", sagte Christine Schweigert von der Parkleitung der Deutschen Presse-Agentur.