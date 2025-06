23.06.2025 20:32 Kletterin in größter Not: Seile verheddern sich in 100 Metern Höhe

Eine plötzliche Windböe hat eine Industrie-Kletterin an der Hochmoselbrücke in 100 Metern Höhe in große Not gebracht und für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Von Christine Schultze

Alles in Kürze Kletterin in Not: Seile verheddern sich in 100 Metern Höhe

Industrie-Kletterin arbeitet an Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig

Wind verursacht Probleme, drei Kollegen können abseilen

Sicherungsseile der 47-Jährigen verheddern sich

Feuerwehr hilft, Frau kann nach 30 Minuten sicher absteigen Mehr anzeigen Zeltingen-Rachtig - Wind hat eine Industrie-Kletterin an einer Brücke im Landkreis Bernkastel-Wittlich (Rheinland-Pfalz) in Not gebracht. Die Sicherungsseile hatten sich durch eine Windböe so stark verheddert, dass die 47-Jährige nicht mehr absteigen konnte. © Bild-Montage: Mosel-NEWS-TV/Kevin Schößler Wie die Polizei mitteilte, war sie am Montagmittag zusammen mit drei Kollegen einer Fachfirma in rund 100 Metern Höhe mit Arbeiten an der Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig beschäftigt. Die Personen hingen an mehreren Sicherungsseilen. Als das Wetter umschlug und der Wind aufkam, hätten sich die anderen drei Mitarbeiter noch selbst rechtzeitig abseilen können. Allerdings verhedderten sich die Sicherungsseile der 47-jährigen Kletterin derart, dass es ihr nicht mehr gelang, sich alleine abzuseilen. Mehrere Feuerwehrkräfte und weitere Helfer mussten die Seile fixieren und Knoten entwirren. Nach etwa 30 Minuten habe die Frau dann sicher absteigen können. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

