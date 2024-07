Eltern alarmieren Polizei, nachdem Tochter (6) ihnen Schockierendes berichtet

Speicher - Grausame Tat am gestrigen Dienstagabend im Eifelkreis Bitburg-Prüm ( Rheinland-Pfalz ). Dort soll nach jetzigem Stand ein erst sechs Jahre altes Mädchen von einem bislang unbekannten Mann sexuell missbraucht worden sein.

Körperlich unversehrt, aber deutlich traumatisiert vertraute sich die Sechsjährige ihren Eltern zu Hause an. (Symbolfoto) © 123rf/spukkato

Wie ein Sprecher des Trierer Polizeipräsidiums am heutigen Mittwochnachmittag mitteilte, erstatteten die in Speicher wohnenden Eltern des Mädchens gegen 21.30 Uhr Anzeige.

Den Ausführungen der Eltern zufolge soll die Sechsjährige in den frühen Abendstunden zum Spielen nach draußen gegangen sein, hielt sich dabei aber in der Nähe ihres Zuhauses in der Ringstraße auf.

Wie ihnen ihre Tochter schließlich völlig aufgelöst mitteilte, soll sie ein ihr unbekannter Mann angesprochen und sie mit Süßigkeiten sowie unter einem Vorwand hinter ein gegenüberliegendes Haus in der Falkenstraße gelockt haben.

Dort habe er sich schließlich an ihr vergangen, ehe er fluchtartig das Weite suchte. Körperlich zwar unversehrt, dennoch traumatisiert begab sich das Mädchen daraufhin nach Hause und vertraute sich umgehend seinen Eltern an.

Bislang blieb eine groß angelegte Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter erfolglos. Derweil hatte es bereits in den vergangenen Tagen Meldungen im 3000-Seelen-Ort über einen Mann gegeben, der Kinder ebenfalls mit Süßigkeiten gelockt habe. Er komme nach derzeitigem Stand jedoch nicht zwingend als Täter infrage.

Die Sechsjährige beschrieb den ihr Unbekannten derweil als Mann im mittleren Alter mit heller Haut und schwarzen Haaren. Zudem habe er eine blaue Jacke getragen und sei mit einem Fahrrad unterwegs gewesen.