Freundlicher Collie-Mix sucht seine Familie: Wer kennt den armen Kerl?

Dörrebach/Bad Kreuznach - Wer vermisst diesen hübschen Hund , der in der Nacht zum Mittwoch bei der Polizei in Bad Kreuznach ( Rheinland-Pfalz ) gelandet ist?

Auf der Wache machten die Polizisten ein Foto des Hunds und hoffen nun auf Hinweise auf seine Herkunft. © Bild-Montage: 123rf/foottoo/Polizeidirektion Bad Kreuznach

Da das Tier - vermutlich ein Collie-Mix - weder gechipt ist noch ein Halsband trägt, konnten seine Besitzer bislang leider nicht ausfindig gemacht werden. Möglicherweise wurde der Hund ausgesetzt.

Aufgefallen war er am frühen Mittwochmorgen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Eine Zeitungsausträgerin war in Dörrebach im Landkreis Bad Kreuznach auf ihrer Runde, als das herrenlose Tier plötzlich auftauchte und ihr längere Zeit folgte.

Daraufhin wendete sich die Frau an die Polizei. In der Soonwaldstraße konnte sie den Hund dann an die Besatzung einer Streife übergeben.