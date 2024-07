22.07.2024 15:01 1.640 Jeep rast in Fußgängerzone und erfasst 61-Jährigen

Am Montagmittag kam es in Bad Kreuznach wohl zu einem verheerenden Fahrfehler. Ein Auto raste in eine Fußgängerzone, dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Von Angelo Cali

Bad Kreuznach - Schrecksekunde im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach. Dort ist ein Auto unvermittelt in eine Fußgängerzone gerast. Der SUV mit einer 73-Jährigen am Steuer raste aus bislang ungeklärter Ursache in eine Bad Kreuznacher Fußgängerzone. (Symbolfoto) © 123rf/skyfish555 Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am heutigen Montagmittag. Gegen 12.40 Uhr soll der Wagen, bei dem es sich um einen SUV der Marke Jeep handelte, vom Bourger Platz kommend in die Fußgängerzone an der Kreuzstraße gefahren sein. Am Steuer saß ersten Erkenntnissen zufolge eine 73 Jahre alte Frau, die bei ihrer Chaos-Fahrt zwei Poller niederstreckte und tragischerweise einen Fußgänger (61) erfasste. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. An einem Fahrradständer endete schließlich die gefährliche Fahrt der Seniorin. Geländewagen rast in Fußgängerzone in Bad Kreuznach: Polizei geht von Unfallgeschehen aus Die derzeit noch laufende Unfallaufnahme soll den genauen Grund für den Zwischenfall ans Tageslicht bringen. Auch ein Gutachter befindet sich am Unfallort. Derzeit gehen die Beamten aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem reinen Unfallgeschehen aus.

