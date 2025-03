Kamera in Umkleide und Zugtoilette versteckt: Wer kennt diesen Mann?

Wittlich - Die Polizei in Wittlich ( Rheinland-Pfalz ) fahndet nach einem "Spanner", der unter anderem in einer Umkleidekabine einer "C&A"-Filiale eine Minikamera installiert hatte.

Beim Anbringen der Kamera in der Umkleide hat sich der Mann auch selbst aufgenommen. © Bildmontage: Polizeipräsidium Trier

Da der Mann sich bei der Installation selbst aufgenommen hatte, konnte die Polizei auch mehrere Fotos von ihm veröffentlichen.

Die Tat geschah laut einem Polizeisprecher bereits am 1. Februar. Im Zeitraum zwischen 10 und 13.15 Uhr brachte der Mann die Kamera in der Umkleidekabine der "C&A"-Filiale in der Schlossgalerie in Wittlich an.

Allerdings wurde das Gerät entdeckt und von der Polizei sichergestellt. Bei der Auswertung stellten die Beamten dann fest, dass dieselbe Minikamera zuvor bereits in einer Zugtoilette angebracht worden war.

In welchem Zug und auf welcher Strecke sie installiert war, ist laut dem Polizeisprecher allerdings noch nicht bekannt.