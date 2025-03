Einbrecher klauen Autoschlüssel und BMW, dann steht der Wagen in Flammen

Landau - Die Polizei in Landau ( Rheinland-Pfalz ) fahndet zurzeit nach Tätern, die am vergangenen Samstag zunächst einen BMW geklaut und später offenbar abgefackelt haben.

Nach dem Brand stellte die Polizei fest, dass es sich bei dem Wagen um den gestohlenen BMW handelt. © Polizeidirektion Landau

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Montagmorgen das Geschehen. Demnach hatte es zunächst in der Nacht zum Sonntag gegen 4 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Limburgstraße einen Einbruch gegeben.

Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren in die Wohnung eingestiegen. Dort nahmen sie die Autoschlüssel für den BMW an sich und fuhren anschließend mit dem Wagen davon. Die Geschädigten brachten den Vorfall zur Anzeige und die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein.

Am selben Tag - nachts gegen 23.50 Uhr - meldeten Zeugen dann am Danziger Platz ein brennendes Auto. Die Feuerwehr rückte daraufhin an und löschte das Feuer. Allerdings brannte der Wagen vollständig aus.

Die Polizei konnte dann feststellen, dass es sich bei dem Auto um den am frühen Morgen gestohlenen BMW handelte. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.