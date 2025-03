15.03.2025 16:25 Schlechte Idee: Mann testet Pfefferspray auf Parkplatz - mit ungeahnten Folgen

Eigentlich wollte der Mann am gestrigen Freitagabend nur auf einem Parkplatz in Landau sein Pfefferspray testen. Jetzt hat er ein Strafverfahren am Hals.

Von Marc Thomé

Landau - Nein, das war wirklich keine gute Idee: Weil er in Landau (Rheinland-Pfalz) sein gerade gekauftes Tierabwehrspray testen wollte, hat ein Mann jetzt jede Menge Ärger und ein Strafverfahren am Hals. Es war auf alle Fälle keine allzu gute Idee, das Pfefferspray auf dem Parkplatz zu testen. (Symbolbild) © Bild-Montage: 123rf/bigtunaonline, 123rf/spflaum Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen, das sich gegen 23 Uhr am Freitagabend auf einem Parkplatz in der Schleusenstraße ereignet hatte. Hier wollte der Mann kurz an der frischen Luft das Pfefferspray ausprobieren und setzte eine Ladung frei. Nicht beachtet hatte er dabei, dass sich in der Nähe des Parkplatzes mehrere Lokale befinden. Nach einiger Zeit beschwerten sich dann etwa 30 Personen in zwei der Lokale über Reizungen der Augen und der Atemwege. Rheinland-Pfalz Lebensmüde! 14-Jähriger macht Selfies auf 30-Meter-Baukran Zunächst wurden allerdings weder Polizei noch Rettungsdienst verständigt. Dies passierte laut dem Polizeisprecher erst, als es zu einem Streit im Bereich eines der Lokale kam. Auslöser hierfür war, dass der Mann mit dem Pfefferspray offenbar mitbekommen hatte, dass sein Test nicht ohne Folgen geblieben war und er sich deshalb bei einer der Geschädigten entschuldigen wollte. Polizei wird erst gerufen, als es zum Streit kommt Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Mann mit dem Pfefferspray eingeleitet. (Symbolbild) © Marjan Murat/dpa Polizisten entschärften nach ihrem Eintreffen die Auseinandersetzung, nahmen die Ermittlungen auf und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. In diesem Zusammenhang werden Zeugen oder weitere Geschädigte gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 entgegen.

