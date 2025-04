14.04.2025 15:23 1.104 VW bei Unfall zertrümmert: Fahrer und 13-jährige Beifahrerin in Klinik

Unfall in Bad Dürkheim am Montag: Ein VW Golf überschlug sich und wurde an der Front zertrümmert. Der Fahrer und die 13-jährige Beifahrerin wurden verletzt.

Von Florian Gürtler

Bad Dürkheim - Ein VW Golf überschlug sich und krachte gegen einen Oberleitungsmast einer Straßenbahn-Linie: Bei dem verhängnisvollen Unfall wurden der 57 Jahre alter Fahrer und die 13-jährige Beifahrerin verletzt, der Rettungsdienst brachte beide Autoinsassen in ein nahe liegendes Krankenhaus. Bei einem Crash in Bad Dürkheim wurde ein VW Golf an der Front regelrecht zertrümmert, die Unfallursache ist unklar. © Polizeiinspektion Bad Dürkheim Der Crash ereignete sich am Montagvormittag in der Mannheimer Straße in der rheinland-pfälzischen Kurstadt Bad Dürkheim, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 57-Jährige aus der Gemeinde Limburgerhof gegen 11.10 Uhr mit einem VW Golf von der A650 kommend in Richtung der Kurstadt unterwegs. Dabei kam der Wagen aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Der Golf überschlug sich und krachte mit dem Dach nach unten gegen den Oberleitungsmast einer Straßenbahn-Linie. Ein Foto vom Unfallort zeigt, dass die Front des Wagens regelrecht in Stücke gerissen wurde. Der Golf-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, war aber noch ansprechbar, als die Rettungskräfte ihn aus dem Autowrack bargen. Er wurde "umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert", erklärte ein Sprecher. Straßensperrung in Bad Dürkheim: Autowrack muss von Kran geborgen werden Die Polizei sperrte die Mannheimer Straße in Bad Dürkheim, der Rettungsdienst brachte die beiden Verwundeten in eine Klinik. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Patrick Pleul/dpa Die 13 Jahre alte Beifahrerin erlitt bei dem Crash in Bad Dürkheim nur leichte Verletzungen, doch auch sie wurde von den Einsatzkräften zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Für die Bergung des zertrümmerten VWs war der Einsatz eines Krans notwendig, die Mannheimer Straße wurde hierfür wie auch für die Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. "Die Straßenbahnlinie war aufgrund von Bauarbeiten derzeit nicht in Betrieb und blieb somit von dem Vorfall unberührt", hieß es weiter. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 12.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

