Wer klaut denn so was? Drei 500-Kilo-Poller in Mainz verschwunden

Mainz - Die Polizei in Mainz fahndet gerade nach dreisten Dieben, die drei historische Poller von einem Baustellengelände am Zoll- und Binnenhafen geklaut haben.

Noch ist unklar, wann die Diebe zuschlugen. Wie ein Sprecher der Mainzer Polizei am heutigen Mittwoch sagte, war der Diebstahl erst am vergangenen Freitag (28. Februar) bemerkt worden. Die Poller seien somit irgendwann im Zeitraum zwischen dem 10. und dem 28. Februar gestohlen worden.

So wiege jeder der Poller 500 bis 600 Kilogramm. Es müssen also Hilfsmittel bei der Aktion zur Verfügung gestanden haben. Hinweise nimmt die Polizei jetzt unter der Telefonnummer 06131/65-34250 oder per E-Mail entgegen.