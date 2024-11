20.11.2024 17:04 1000 Geburten in einem Jahr: Dieses Klinikum stellt neuen Rekord auf!

In Wernigerode im Harz in Sachsen-Anhalt wird gefeiert. Dort ist das 1000. Baby in diesem Jahr zur Welt gekommen und hat einen neuen Rekord aufgestellt.

Von Robert Lilge

Wernigerode - Große Freude im Harz! Das Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben in Wernigerode hat einen neuen Geburten-Rekord aufgestellt. Vorn: Die jungen Eltern Judith und Thomas Glinka mit ihrer Tochter Gwendolyn. Dahinter stehen (v.l.n.r.): Landrat Thomas Balcerowski, Hebamme Antonia Roßbach, die stellvertretende Stationsleitung Ulrike Lippe sowie Stillberaterin Nadine Fessel vom Harzklinikum. © Dörte Salomon/Babysmile Innerhalb eines Jahres sind in der Klinik 1000 Geburten erfolgt. Die höchste Zahl, die seit 1985 erreicht wurde. Für den Rekord verantwortlich ist das Baby Gwendolyn, welches am heutigen Mittwoch um 13.59 Uhr das Licht der Welt erblickte. Die Eltern des Mädchens freuten sich über den historischen Moment, der an diesem Tag allerdings nur an zweite Stelle rückte. Sachsen-Anhalt Knastzeit für Schulschwänzen: So viele Teenies mussten in den Jugendarrest "Das Erreichen der 1000. Geburt in diesem Jahr ist ein außergewöhnlicher Erfolg und ein Beleg für die hervorragende Arbeit unseres Teams", betonte Chefarzt Dr. med. Boris Goldmann. In der Geburtshilfe des Klinikums arbeiten mehr als 60 Menschen. Darunter 21 Hebammen, 24 Schwestern sowie erfahrene Ärzte und Ärztinnen. Sie sind auch auf Fälle von Frühgeburten ab der 29. Schwangerschaftswoche sowie auf kranke Neugeborene vorbereitet. Lobende Worte kommen auch von Landrat Thomas Balcerowski (52, CDU). "Die hohe Geburtenzahl und die professionelle Betreuung, die hier gewährleistet werden, machen es zu einem wichtigen und vertrauensvollen Partner für Familien in der Region."

Titelfoto: Dörte Salomon/Babysmile