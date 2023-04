Saisoneröffnung: 120 Jahre Rosarium Sangerhausen

Sangerhausen - Das Europa-Rosarium in Sangerhausen feiert in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen.

Die Rosensammlung ist ein lebendes Museum und zugleich eine einmalige Rosen-Gen-Bank. © Matthias Bein/dpa Sebastian

Saisonstart ist am 1. Mai. Auf rund 13 Hektar gibt es in der nach eigenen Angaben weltweit größten Rosensammlung rund 80.000 Pflanzen in 8700 Rosenarten und Sorten zu sehen.

"Wenn in diesem Jahr etwa 100.000 Besucher kommen, wäre das eine tolle Sache", sagte Leiter Thomas Hawel. "Die Rose hat die Menschheit schon immer fasziniert. Es ist das einzige Gehölz, das öfters im Jahr blüht, weil der Mensch die Rose züchterisch beeinflusst hat."



Auf einer Festveranstaltung zum Jubiläum gibt es am 17. Juni eine Rosentaufe. "Der Name der Neuzüchtung wird erst an diesem Tag verkündet", sagte Hawel. Die kulturhistorische Bedeutung des Rosariums in Sangerhausen liegt im Erhalt der Rosenvielfalt für die Nachwelt.

Das Areal ist ein lebendiges Museum und eine Rosen-Gen-Bank. "Jährlich kommen etwa 100 Rosenarten hinzu", sagte der Leiter.

"Das sind Neuheiten oder Pflanzen, die mit anderen Rosengärten, botanischen Gärten, privaten Sammlern und Netzwerkpartnern getauscht werden."