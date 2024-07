Grünes Licht für neuen Windpark: Hier soll Strom für 46.000 Haushalte generiert werden

Demnach erfolgte das Verfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Grünes Licht gibt es bereits für den Bau des Windparks Breunsdorf in Sachsen und für den Windpark HSR I im Helmstedter Revier in Niedersachsen.

Der Tagebau Vereinigtes Schleenhain im Leipziger Südraum - hier werden von der MIBRAG jährlich bis zu 11 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

MIBRAG-Chef Armin Eichholz bezeichnete den Bau der Windparks als einen wichtigen Schritt, das vorhandene Potenzial zu erschließen.

"Der Windpark Profen II bietet zudem eine Grundlage für die mittelfristig geplante Erzeugung von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien im Kern des Mitteldeutschen Reviers."

Demnach sollen rund 120 Millionen Euro in den Windpark investiert werden. Die MIBRAG mit Sitz in Zeitz fördert in Sachsen-Anhalt im Tagebau Profen und in Sachsen im Tagebau Vereinigtes Schleenhain Braunkohle.

Das Unternehmen mit rund 1400 Beschäftigten zählt zu den größten Arbeitgebern im Süden Sachsen-Anhalts.