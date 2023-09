16-Jähriger bedroht Busfahrer mit abgebrochener Flasche, Kinder müssen zusehen

Mit einer abgebrochenen Flasche war der 16-Jährige auf den Busfahrer losgegangen. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Nach Angaben der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau war der 29-jährige Fahrer des Busses am Dienstag gegen 12.40 Uhr ohne Reisende in den Busbahnhof in Coswig (Anhalt) eingefahren.

Dort tauchte plötzlich ein Jugendlicher vor dem haltenden Bus auf, bedrohte den Fahrer mit einer abgebrochenen Flasche und forderte ihn auf, aus dem Fahrzeug auszusteigen.

Der 29-Jährige verschloss die vordere Tür des Busses, woraufhin der Teenager den Tankdeckel und die Scheibenwischer in der Front beschädigt. Einen der Scheibenwischer riss er ab und zerstörte damit die Scheibe.

Die eintreffenden Polizeikräfte nahmen den 16-Jährigen fest und brachten ihn in ein Fachklinikum.