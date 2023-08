84-Jähriger stirbt nach Unfall mit Rettungswagen: Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Raguhn-Jeßnitz - Ein 84-Jähriger ist am Wochenende in Raguhn-Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) von einem Rettungswagen erfasst worden und kurz darauf ums Leben gekommen. Wie sich inzwischen herausstellte, stand der Fahrer (60) des Wagens unter Alkoholeinfluss.

Ein Rettungshubschrauber hatte den Senior noch in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der 84-Jährige am Sonntag. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der Senior war am Samstag in einem Krankenfahrstuhl auf der Straße unterwegs gewesen, als der Rettungswagen ihn von hinten erfasste, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann anschließend ins Krankenhaus. Dort erlag er laut Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Sonntagabend seinen Verletzungen.

Als die Polizei den Fahrer des Rettungswagens am Ort des Geschehens überprüfte, sei Alkohol in dessen Atem festgestellt worden. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet. Ein genauer Promillewert wurde zunächst nicht genannt.