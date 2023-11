Abschaffung der Kita-Elternbeiträge laut Sozialministerin derzeit nicht finanzierbar!

Die Kosten für einen Kita-Platz variierten zwischen den Kommunen stark, sagte die Linken-Abgeordnete Nicole Anger (47). In der Landeshauptstadt koste ein zehnstündiger Krippenplatz 150 Euro, in einer Gemeinde in Brücken-Hackpfüffel (Landkreis Mansfeld-Südharz) 356 Euro.

"Bei überschlägiger Kalkulation müsste das Land rund 185 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr in die Hand nehmen, um die Beitragsfreiheit für Eltern zu erreichen", sagte Grimm-Benne am Donnerstag im Magdeburger Landtag.

Die Abgeordneten von CDU, Grüne, FDP und SPD erklärten, dass sie grundsätzlich die Beitragsfreiheit unterstützten. Der Wunsch sehe sich aber mit einer Haushaltsrealität konfrontiert, die das kaum zulasse.

"Wir haben auch eine finanzielle Verantwortung für Generationen nach uns", sagte Tim Teßmann (34) von der CDU. Weitere Mittel sollten nach Möglichkeit in die Qualitätsverbesserung in der Kinderbetreuung fließen, so Susan Sziborra-Seidlitz (46, Grüne). Die AfD hatte in der Debatte ebenso die Beitragsfreiheit für einen Kitaplatz gefordert.

Die Kindertagesbetreuung ist Aufgabe der Kommunen. Doch weil das Land bestimmte Standards wie Mindestpersonalschlüssel vorschreibt, beteiligt es sich durch monatliche Zuweisungen für jedes betreute Kind an den Kosten. Den Rest teilen sich Landkreise, Gemeinden und Eltern.