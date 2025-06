Großes Feuerwehr-Fest steigt, aber wie lange wird es die Retter noch geben?

Tollwitz - Die Vorfreude in der Bad Dürrenberger Ortschaft im Saalekreis ( Sachsen-Anhalt ) ist groß: Am Samstag steigt dort die große Feier anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Tollwitz. TAG24 sprach im Vorfeld mit Wehrleiter Robin Elze über seine erfüllende Arbeit, aber auch Probleme.

Alles in Kürze

Robin Elze (35) ist bei der Berufsfeuer in Leipzig und engagiert sich zusätzlich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Tollwitz. © FF Tollwitz

Der 35-Jährige leitet seit Anfang 2018 die örtliche Feuerwehr. Hauptberuflich ist er bei der Leipziger Berufsfeuerwehr tätig. Wie er selbst auch arbeiten viele seiner Kameraden außerhalb.

Das führt tagsüber zu einer angespannten Personalsituation. "Bis jetzt haben wir es immer geschafft, auszurücken", betonte er. "Ich hoffe wirklich, dass wir das auch weiterhin jedes Mal schaffen, wenn unsere Hilfe gebraucht wird."

Mit diesem Problem ist Tollwitz nicht alleine. Oft stelle man sich die Frage, warum sich nicht mehr Menschen für das Ehrenamt Feuerwehr und dem damit verbundenen Dienst am Nächsten interessieren, bedauerte der Wehrleiter und bekräftigte: "Die Türen der Feuerwehr stehen grundsätzlich jedem offen, jeder Mann und jede Frau wird gebraucht!"

Für Elze ist der Dienst bei der Feuerwehr das "facettenreichste Hobby der Welt": Wo sonst müsse man sich permanent weiterentwickeln, um alle anstehenden Herausforderungen zu meistern, meinte er.

Aktuell sind in Tollwitz 33 Mitglieder in der aktiven Einsatzabteilung am Start. Darüber hinaus machen 18 kleine Kameraden zwischen fünf und zehn Jahren bei der Kinderfeuerwehr mit. Die Jugendfeuerwehr besteht aus 25 Köpfen, die Alters- und Ehrenabteilung hat 15 Mitglieder.