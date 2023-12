Arbeitsagentur zum Fachkräftemangel: "Ohne Zuwanderung wird es nicht gehen"

Der Fachkräftemangel in vielen Branchen ist nach Ansicht des Chefs der Arbeitsagentur für Sachsen-Anhalt und Thüringen nur durch Zuwanderung zu lösen.

Halle - Viele Unternehmen klagen über Fachkräftemangel. In einigen Branchen, wie etwa der Gesundheit, sei die Situation beängstigend. Für Arbeitnehmer sind die Aussichten gut.

Chef der Arbeitsagentur für Sachsen-Anhalt und Thüringen, Markus Behrens, will dem Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt durch Zuwanderung Abhilfe schaffen. © Simon Kremer/dpa Der Fachkräftemangel in vielen Branchen ist nach Ansicht des Chefs der Arbeitsagentur für Sachsen-Anhalt und Thüringen, Markus Behrens, nur durch Zuwanderung zu lösen. "Ohne Zuwanderung wird es in Zukunft nicht gehen", sagte Behrens der Deutschen Presse-Agentur. In den kommenden Jahren werde sich der Arbeitskräftemangel in Sachsen-Anhalt und Thüringen noch verstärken, weil viele ältere Arbeitnehmer in den Ruhestand gehen. Die beiden Länder seien deutschlandweit mit am stärksten davon betroffen. Wie schätzen Sie die aktuelle Arbeitsmarktsituation ein und was sind die Prognosen für 2024? Sachsen-Anhalt Das sind die beliebtesten Babynamen 2023 in Sachsen-Anhalt! Markus Behrens: 2023 war wirtschaftlich schwierig mit Stagnation, hoher Inflation und steigenden Zinsen. Es gab eine schwache Auslandsnachfrage und die Wirtschaft hat sich langsamer erholt als erwartet. Wir sehen auch saisonbereinigt einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, das hatten wir lange nicht. Trotzdem muss ich sagen: Der Arbeitsmarkt ist trotz der schlechten Konjunktur immer noch relativ stabil.

Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt und Thüringen: "Gesundheitswesen ist beängstigend"

Einige Branchen sind besonders betroffen: Sowohl im Bildungswesen... © Bernd Weißbrod/dpa Gibt es Branchen, die besonders betroffen sind? Behrens: Verschiedene Branchen erleben Veränderungen. Das Baugewerbe etwa, beeinflusst durch den Rückgang beim privaten Wohnungsbau und steigende Materialpreise. Und dann erleben wir Verschiebungen. Der Einzelhandel geht zurück, während Logistik aufgrund veränderter Einkaufsgewohnheiten wächst. Aber Arbeitgeber halten ihre Mitarbeiter, auch weil sie wissen, dass neues Personal schwer zu finden ist. Der Fachkräftemangel trifft alle Branchen, oder? Sachsen-Anhalt Schamanin von Bad Dürrenberg und Gräber auf Intel-Gelände: Die archäologischen Grabungen 2023 Behrens: Im Gesundheitswesen ist es fast schon beängstigend, da fehlt es an allem: Krankenschwestern, Ärzte, Pfleger. Aber eigentlich hören wir das überall. Ich würde nicht einmal von Fachkräftemangel sprechen, sondern wir haben einen flächendeckenden Arbeitskräftemangel. Das war vor drei bis fünf Jahren noch anders. Und das wird sich durch die demografische Entwicklung noch verstärken. Wir haben in Sachsen-Anhalt und Thüringen die höchsten Rückgänge beim sogenannten Erwerbspersonenpotenzial. Die Babyboomer steigen aus und für zwei Aussteiger kommt nur ein Einsteiger nach, weil wir so wenig junge Leute haben. Ohne Zuwanderung wird es in Zukunft nicht gehen. Aber woher sollen diese Arbeitskräfte kommen? Behrens: Wichtig ist es, Strukturen zu schaffen und dass die Menschen im Ausland auf einen Blick wissen, was sie erwartet. Das fängt aber auch bei den Unternehmen an, die uns als Arbeitsagentur ihren Bedarf mitteilen müssen. Darüber hinaus müssen wir Hilfen ausbauen, wie wir sie mit den Job-Buddys schon gut etabliert haben. Ich bezeichne das als "Kümmerer", die helfen, die Leute hier dauerhaft zu integrieren. Das geht los bei der Kontoeinrichtung über den Sportverein, und, und, und. Wir sind aktuell dabei Elektrofachkräfte aus Kolumbien anzuwerben, wir haben bestehende Projekte mit Mexiko und Jordanien bei Ärzten. Ärzte sind aktuell wie Goldstaub. Wir führen Gespräche mit Indien, den Philippinen, Vietnam, Usbekistan ist neu dazu gekommen.

Arbeitsagentur-Chef Markus Behrens im Interview: "Es fehlen nicht Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte"