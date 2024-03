Aus Einrichtung geflüchtet: Teenager-Trio sorgt für Chaos in Intercity

Bitterfeld - Am Dienstagmorgen sorgten drei ausgebüxte Teenager in einem Intercity Express der Deutschen Bahn zwischen Berlin und Halle für pures Chaos.

Am frühen Dienstagmorgen sorgten drei Teenager für Chaos in einem Intercity zwischen Halle und Leipzig. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, waren die drei 13-jährigen Chaoten aufgefallen, da sie ohne gültigen Fahrschein unterwegs waren.

Doch damit nicht genug: Als der Zug die Stadt Bitterfeld-Wolfen passierte, zündeten die Teenager den Inhalt eines Abfallbehälters an und schmissen diesen in ein Großraumabteil, in dem sich noch weitere Reisende aufhielten.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. In Halle an der Saale angekommen erwartete bereits eine Streife der Bundespolizei das rabiate Trio und nahm die drei mit auf die Dienststelle.

Wie sich herausstellte, waren die Jugendlichen aus einer Einrichtung in Berlin geflüchtet. In ihren Taschen fanden die Polizisten einen geklauten Notfallhammer aus dem Intercity.

Alle drei waren bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten und können nun erneut Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, Sachbeschädigung, Diebstahls sowie Beeinträchtigung von Rettungsgeräten erwarten.