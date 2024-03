Baustellen auf drei Autobahnen: Wieso die Fußball-EM zur Herausforderung wird

Die Großbaustelle auf der A2 zwischen Magdeburg und Burg soll nun endlich aufgehoben werden. © Ronny Hartmann/dpa

Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen sich in diesem Jahr auf drei größere Bauprojekte auf den Autobahnen im Land einstellen.

Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte, soll unter anderem auf der A2 an der Grenze zu Niedersachsen, auf der A9 kurz vor Brandenburg und auf der A38 rund um das Kreuz Rippachtal gebaut werden.

Grundsätzlich seien die Autobahnen in Sachsen-Anhalt in einem sehr guten Zustand, sagte der Sprecher der Autobahn GmbH Ost, Tino Möhring. "Wir haben ein gutes, junges Streckennetz." Auch die Brücken seien im Gegensatz zu anderen Bundesländern in einem guten Zustand. Dennoch müsse an einigen Stellen gebaut werden, weil die Nutzungsdauer erreicht sei.

Besonders die A2 zähle zu einer der meistbefahrenen Autobahnen. Rund 80.000 Fahrzeuge sind dort nach Angaben der Autobahn GmbH täglich unterwegs.

Deswegen werde auf einer Länge von rund zehn Kilometern in Richtung Hannover kurz vor der Landesgrenze zu Niedersachsen die Fahrbahn erneuert.